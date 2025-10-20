الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل شخصين بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية وانحرافها عن مدرج في هونغ كونغ
أخبار دولية
2025-10-20 | 00:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل شخصين بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية وانحرافها عن مدرج في هونغ كونغ
قُتل شخصان بعد اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية أثناء هبوطها في هونغ كونغ قبل انحرافها عن المدرج والغرق في البحر فجر الاثنين، وفق ما أفادت الشرطة.
وقالت السلطات إنه تأكد مقتل رجلين كانا يستقلان المركبة الأرضية يبلغان 30 و41 عاما، مضيفة أن المدرج الشمالي للمطار أغلق موقتا.
أخبار دولية
شخصين
بحادث
اصطدام
طائرة
بمركبة
أرضية
وانحرافها
التالي
روسيا: أي اتفاق سلام لأوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
مقتل شخصين بهجوم مسيّرة في منطقة بيلغورود الروسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-27
التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام بين دراجة نارية ومركبة على اوتوستراد جبيل باتجاه عمشيت
آخر الأخبار
2025-09-27
التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام بين دراجة نارية ومركبة على اوتوستراد جبيل باتجاه عمشيت
0
آخر الأخبار
2025-09-22
التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة واحتراقها على اوتوستراد البالما باتجاه طرابلس
آخر الأخبار
2025-09-22
التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام مركبة واحتراقها على اوتوستراد البالما باتجاه طرابلس
0
أخبار دولية
2025-09-06
حادث مأساوي في فرنسا: قتيلة وجرحى إثر اصطدام سيارة بمشاة
أخبار دولية
2025-09-06
حادث مأساوي في فرنسا: قتيلة وجرحى إثر اصطدام سيارة بمشاة
0
منوعات
2025-09-24
في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)
منوعات
2025-09-24
في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:23
البابا ليون الرابع عشر يستقبل الحجاج القادمين للمشاركة في احتفالات إعلان قداسة سبعة قديسين جدد
أخبار دولية
07:23
البابا ليون الرابع عشر يستقبل الحجاج القادمين للمشاركة في احتفالات إعلان قداسة سبعة قديسين جدد
0
أخبار دولية
07:22
بارو: زيارة بوتين لبودابست "مفيدة" إذا أنتجت وقفا لإطلاق النار
أخبار دولية
07:22
بارو: زيارة بوتين لبودابست "مفيدة" إذا أنتجت وقفا لإطلاق النار
0
أخبار دولية
07:21
بقائي: طهران وباريس لديهما الإرادة اللازمة لحل "قضية" السجناء
أخبار دولية
07:21
بقائي: طهران وباريس لديهما الإرادة اللازمة لحل "قضية" السجناء
0
أخبار دولية
06:59
سلطة المطارات: نائب الرئيس الأميركي فانس سيزور إسرائيل غدا الثلاثاء
أخبار دولية
06:59
سلطة المطارات: نائب الرئيس الأميركي فانس سيزور إسرائيل غدا الثلاثاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-19
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
أخبار لبنان
2025-10-19
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
0
آخر الأخبار
2025-10-08
الجيش: تمارين تدريبية في حقلَي رماية الطيبة – بعلبك والعاقورة – جبيل تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة في تواريخ 10،9 و15،14 /10 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00
آخر الأخبار
2025-10-08
الجيش: تمارين تدريبية في حقلَي رماية الطيبة – بعلبك والعاقورة – جبيل تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة في تواريخ 10،9 و15،14 /10 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00
0
أخبار دولية
06:27
الكرملين: سنعزز العلاقات مع إيران
أخبار دولية
06:27
الكرملين: سنعزز العلاقات مع إيران
0
منوعات
2025-10-03
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
منوعات
2025-10-03
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـDivas تلتقي في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـDivas تلتقي في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح
0
أمن وقضاء
13:47
أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل
أمن وقضاء
13:47
أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد
0
أخبار دولية
13:25
ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة
أخبار دولية
13:25
ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة
0
أخبار دولية
13:13
تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"
أخبار دولية
13:13
تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
2
أخبار لبنان
2025-10-19
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
أخبار لبنان
2025-10-19
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
3
خبر عاجل
13:47
معلومات عن أن الرئيس نبيه بري يزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون
خبر عاجل
13:47
معلومات عن أن الرئيس نبيه بري يزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون
4
خبر عاجل
13:31
الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank إنطلقت... شاهدوها الآن عبر الـLBCI
خبر عاجل
13:31
الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank إنطلقت... شاهدوها الآن عبر الـLBCI
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
6
خبر عاجل
12:02
تابعوا الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI
خبر عاجل
12:02
تابعوا الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI
7
خبر عاجل
07:56
القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق
خبر عاجل
07:56
القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق
8
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More