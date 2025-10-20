مقتل شخصين بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية وانحرافها عن مدرج في هونغ كونغ

قُتل شخصان بعد اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية أثناء هبوطها في هونغ كونغ قبل انحرافها عن المدرج والغرق في البحر فجر الاثنين، وفق ما أفادت الشرطة.وقالت السلطات إنه تأكد مقتل رجلين كانا يستقلان المركبة الأرضية يبلغان 30 و41 عاما، مضيفة أن المدرج الشمالي للمطار أغلق موقتا.