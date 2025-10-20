روسيا: أي اتفاق سلام لأوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية القول إن أي اتفاق سلام لأوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع لضمان سلام راسخ وطويل الأمد.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للوكالة: "تحدثنا عن الأسباب الجذرية للصراع ليس لإطالة أمده، ولكن بالتحديد حتى تكون هذه النتيجة راسخة، بحيث تكون طويلة الأمد وتضمن السلام".

