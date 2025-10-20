وزير‭ ‬العدل: واقعة السرقة بمتحف اللوفر أضرت بصورة فرنسا

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أن واقعة سرقة المجوهرات من متحف اللوفر أمس الأحد أعطت صورة سلبية للغاية عن فرنسا لأنها تظهر فشل الأجهزة الأمنية.



وذكر دارمانان في مقابلة مع محطة إذاعة فرانس إنتر الفرنسية أن "هناك الكثير من المتاحف في باريس، والكثير من المتاحف في فرنسا، ومقتنياتها لا تقدر بثمن".



وأضاف: "الأمر المؤكد هو أننا فشلنا"، وشدد على أن الشرطة ستلقي القبض على المتورطين في نهاية المطاف.