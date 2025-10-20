زيلينسكي يبدي استعداده للانضمام الى قمة ترامب وبوتين حال دعوته

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للمشاركة في القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حال دعي إليها.



وقال زيلينسكي في تصريحات للصحافيين نشرت الاثنين: "اذا دعيت الى بودابست، اذا كانت دعوة وفق صيغة أن نجتمع ثلاثتنا، أو... أن يلتقي الرئيس ترامب ببوتين وأن يلتقي الرئيس ترامب بي، عندها وفق صيغة أو أخرى، سنتفق".



على صعيد آخر، أكد زيلينسكي أن كييف في حاجة الى 25 نظام باتريوت للدفاع الجوي الأميركي الصنع لمواجهة الضربات الروسية، مؤكدا وجوب استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل شرائها.

هذا وأشار الرئيس الأوكراني الى أن أوكرانيا، التي تضررت بنيتها التحتية للغاز بشدة بسبب الضربات الروسية، قد تستورد غازا بنحو ملياري دولار هذا الشتاء بما في ذلك من أوروبا والولايات المتحدة وأذربيجان.



وقال: "يمكن توريد الغاز المسال الأميركي عبر محطات في بولندا واليونان. وفي المستقبل، يمكن لأوكرانيا أن تبني محطة خاصة بها بالتعاون مع شركات أميركية".