متحف اللوفر سيبقى مغلقا الاثنين غداة عملية السرقة

يُبقي متحف اللوفر في باريس أبوابه مقفلة أمام الزوار الاثنين، على ما أفاد أحد مسؤوليه وكالة فرانس برس، غداة عملية السطو التي نفذها أربعة لصوص سرقوا ثماني من مجوهرات التاج الفرنسي.



وقال المسؤول إن "المتحف لن يفتح أبوابه اليوم"، بعدما أُغلِق الأحد عقب عملية السرقة التي وقعت صباحا.