وكالة: المبعوث الخاص لبوتين سيلتقي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم الاثنين، بعد أسبوع من زيارة لاريجاني لموسكو لتسليم رسالة من الزعيم الأعلى الإيراني.

