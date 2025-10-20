إسرائيل تؤكد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة

أكدت إسرائيل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات الى غزة، وذلك غداة شنّها غارات جوية على القطاع عقب اتهامها حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما نفته الحركة.وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن المعبر أعيد فتحه "بشكل كامل وفقا للاتفاق الموقع" الذي بدأ تنفيذه في 10 تشرين الأول، مشددا على أن معبر رفح مع مصر "سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر".وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت الأحد تعليق إدخال المساعدات الى القطاع بعد اتهامها حماس بخرق الاتفاق.