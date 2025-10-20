الاتحاد الأوروبي يصادق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية 2027

وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت.ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.