السفارة الاميركية :ويتكوف وكوشنر وصلا إسرائيل

وصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، بحسب ما أكد متحدث باسم سفارة واشنطن اليوم، بهدف إجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حيال الوضع في غزة، بحسب وكالة "فرانس برس".



وتأتي الزيارة غداة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بعدما اتهمت الدولة العبرية "حماس" بخرق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.