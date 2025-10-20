كوشنر وويتكوف يرويان الكواليس التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

روى المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب في مقابلة مع برنامج 60Minutes عبر CBS News، الكواليس التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرين أن الاعتذار الإسرائيلي لقطر عن هجوم الدوحة في أيلول، ولقاء ويتكوف برئيس وفد حركة "حماس" خليل الحية في مصر شكّلا نقطتين محوريتين مهّدتا الطريق نحو الاتفاق.



وذكر ويتكوف وكوشنر، أن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة كادت أن تنهار في أيلول، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة "حماس" في قطر.



