الكرملين: سنعزز العلاقات مع إيران

أعلن الكرملين أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في كل المجالات.



وتتمتع موسكو بعلاقات وثيقة مع طهران، وندددت بالضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام والتي كان هدفها المعلن هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية.