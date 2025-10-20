كالاس: زيارة بوتين المحتملة للمجر "ليست أمرا لطيفا"

أعلن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحتملة إلى المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا "ليست أمرا لطيفا".وصرحت كالاس للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورج بأن جهود ترامب لإحلال السلام موضع ترحيب، لكن من المهم أيضا أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم الروسي.وقالت: "لدى أميركا قوة كبيرة للضغط على روسيا للجلوس على طاولة المفاوضات. وإذا استخدمتها، فسيكون من الجيد بالطبع إذا أوقفت روسيا هذه الحرب".