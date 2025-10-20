عطل في خدمات إيه.دبليو.إس يتسبب في توقف تطبيقات شهيرة حول العالم

تعرضت (إيه.دبليو.إس) وحدة الحوسبة السحابية التابعة لشركة (أمازون) لانقطاع في الخدمة، مما أدى إلى تعطل تطبيقات شهيرة عدة منها لعبة (فورتنايت) وتطبيق (سناب تشات) و(برايم فيديو) وتسبب في مشاكل في الاتصال للعديد من الشركات حول العالم.وقالت إيه.دبليو.إس إنها تشهد زيادة في "معدلات الخطأ وأوقات الاستجابة" لخدمات متعددة.وذكرت في تحديث: "نعمل على مسارات متوازية متعددة لتسريع عملية إعادة الخدمة".ويعد انقطاع إيه.دبليو.إس أول تعطل كبير لخدمات عبر الإنترنت منذ العطل الذي تسببت فيه شركة (كراود سترايك) العام الماضي وأعاق أنظمة التكنولوجيا في المستشفيات والبنوك والمطارات على مستوى العالم.