سلطة المطارات: نائب الرئيس الأميركي فانس سيزور إسرائيل غدا الثلاثاء

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أنه من المقرر أن يزور جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إسرائيل غدا الثلاثاء، معلنة عن الاستعدادات لوصوله إلى مطار تل أبيب.



وذكرت السلطة أن من المتوقع حدوث اضطرابات في حركة الطيران حول المطار بين الساعة 10:30 صباحا و1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وأنه سيتم نقل بعض الرحلات إلى صالة أخرى.