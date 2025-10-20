بقائي: طهران وباريس لديهما الإرادة اللازمة لحل "قضية" السجناء

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران وباريس لديهما الإرادة اللازمة لحل "قضية" السجناء، مؤكدًا متابعة القضية بجديّة.



وجاءت تصريحات بقائي بعد أسبوع من إصدار محكمة إيرانية أحكاما بالسجن المشدد على فرنسيين اثنين.



