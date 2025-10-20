البابا ليون الرابع عشر يستقبل الحجاج القادمين للمشاركة في احتفالات إعلان قداسة سبعة قديسين جدد

استقبل البابا ليون الرابع عشر هذا الصباح في قاعة بولس السادس الحجاج القادمين للمشاركة في احتفالات إعلان قداسة سبعة قديسين جدد.ودعا البابا المؤمنين إلى الاقتداء بسير القديسين الذين عاشوا الإيمان والمحبة وسط الصعوبات، مذكّرًا بأنهم أنوار أمل للكنيسة.وتوقّف عند شهادة الأسقف الأرمني الشهيد إغناطيوس مالويان، وثبات القديس بطرس في بابوا غينيا الجديدة، والقديسين الفنزويليين بالإضافية إلى جميع القديسين.وكّد البابا أن القداسة طريق مفتوح أمام الجميع، داعيًا الحجاج إلى العودة إلى أوطانهم بروح الامتنان والرغبة في السير على خطى القديسين الجدد.