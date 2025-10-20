الأخبار
خامنئي لترامب بعد تصريحه عن تدمير قدرات إيران النووية: استمروا في أحلامكم
أخبار دولية
2025-10-20 | 07:49
خامنئي لترامب بعد تصريحه عن تدمير قدرات إيران النووية: استمروا في أحلامكم
رفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أكد فيها أن الولايات المتحدة دمرت القدرات النووية الإيرانية.
وقال خامنئي عبر منصة "إكس": "يقول الرئيس الأميركي بفخر إنهم قصفوا القطاع النووي الإيراني ودمروه. حسنا، استمروا في أحلامكم!"
