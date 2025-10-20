خامنئي لترامب بعد تصريحه عن تدمير قدرات إيران النووية: استمروا في أحلامكم

رفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أكد فيها أن الولايات المتحدة دمرت القدرات النووية الإيرانية.‭‭



وقال خامنئي عبر منصة "إكس": "يقول الرئيس الأميركي بفخر إنهم قصفوا القطاع النووي الإيراني ودمروه. حسنا، استمروا في أحلامكم!"

