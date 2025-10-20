كتائب القسام: سنسلم جثمان أحد الرهائن مساء اليوم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنها ستسلم جثمان أحد الرهائن في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين (17:00 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد انتشال الرفات أمس الأحد.