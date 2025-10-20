نتانياهو: ألقينا 153 طنا من القنابل على غزة الأحد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ألقت "153 طنًا من القنابل" على قطاع غزة الأحد.



وقال نتنياهو من على منبر الكنيست خلال الجلسة الافتتاحية لدورة الشتاء: "لقد ألقينا أمس 153 طنًا من القنابل على مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد مقتل اثنين من جنودنا على يد حماس".



