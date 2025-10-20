نتنياهو: سأبحث مع فانس التحديات والفرص في المنطقة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبحث التحديات والفرص المتاحة في المنطقة مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خلال زيارته لإسرائيل التي من المقرر أن تبدأ غدًا الثلاثاء.



وفي كلمته أمام الكنيست، قال نتنياهو إنه يتوقع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبرام اتفاقات سلام في المنطقة.