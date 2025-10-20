ترامب يتوعد "القضاء" على حركة حماس إن انتهكت اتفاق غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيمنح حركة حماس "فرصة صغيرة" لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل، ولكنّه توعّد بـ"القضاء" على الحركة إذا فشلت في القيام بذلك.وصرح ترامب للصحافيين: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع حماس يضمن أن يكون سلوكهم جيدا جدا، وإن لم يفعلوا، سنقضي عليهم. وإذا اضطررنا لذلك، فسيتم القضاء عليهم".