مصدر لرويترز: زيلينسكي سيحضر قمة المجلس الأوروبي في بروكسل يوم الخميس

أفاد مصدر مطلع لرويترز بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه إلى بروكسل لحضور قمة المجلس الأوروبي يوم الخميس.



وتوقع الاتحاد الأوروبي أن تناقش القمة موضوعي أوكرانيا والدفاع في أوروبا، من بين أمور أخرى. ومن المقرر أن يصل زيلينسكي إلى لندن يوم الجمعة لحضور اجتماع ما يعرف باسم "تحالف الراغبين".