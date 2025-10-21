بيليز توافق على استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتّحدة وبيليز الإثنين أنّهما أبرمتا اتفاقا تستضيف بموجبه موقتا الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الوسطى مهاجرين مرحّلين من الولايات المتّحدة بانتظار أن تبتّ الأخيرة بطلبات لجوئهم إليها.



وقالت حكومة بيليز في بيان على صفحتها في فيسبوك إنّها توصلت إلى اتفاق مع واشنطن يجيز للسلطات الأميركية أن ترسل مؤقتا طالبي لجوء إلى البلد الصغير بوصفه "دولة ثالثة آمنة"، وذلك ريثما ينتهي البتّ بطلباتهم.



والاتفاق الذي لم يُنشر نصّه بعد يحتاح إلى موافقة مجلس الشيوخ في بيليز لكي يصبح ساري التنفيذ.



وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية في منشور على منصة إكس إنّ هذا الاتفاق يمثّل "خطوة مهمة لوقف الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التجاوزات في نظام اللجوء في بلدنا، وتعزيز التزامنا المشترك مواجهة تحدّيات منطقتنا سويا".



ويسري الاتفاق لمدة عامين وقد عن بيليز وزير خارجيتها فرانسيس فونسيكا وعن الولايات المتّحدة القائمة بأعمال السفارة الأميركية في العاصمة بلموبان، كاثرين بيمر.