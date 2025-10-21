ساركوزي يبدأ سجنه 5 سنوات لإدانته بجمع تمويل ليبي لحملته الرئاسية في 2007

يبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء قضاء عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية، في سقوط مدو لزعيم كان معروفا بأسلوبه المتغطرس وتعلقه بالأضواء والشهرة.



وتولى ساركوزي المحافظ الرئاسة بين عامي 2007 و2012، وبات أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان لتعاونه مع النازية بعد الحرب العالمية الثانية.



وقال ساركوزي لصحيفة لا تريبون ديمانش قبل سجنه: "لست خائفا من السجن. سأبقى مرفوع الرأس، حتى على أبواب السجن".

