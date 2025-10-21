مسؤولون: ضربة روسية تقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شمال أوكرانيا

أعلن مسؤولون أن روسيا شنت هجوما جديدا على منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية الحدودية الاثنين مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مساحات في الشمال، ومنها البلدة الرئيسية خارج محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل.



وقالت شركة الطاقة المحلية في المنطقة إن أحدث هجوم استهدف موقع طاقة، لكنها لم تحدده.



وأعلن رئيس بلدية سلافوتيتش يوري فوميتشيف، التي تبعد 45 كيلومترا غرب محطة تشيرنوبل في منطقة كييف، على تطبيق تلغرام أن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من البلدة بسبب الهجوم.



وقال رئيس منطقة العاصمة كييف أيضا إن أطقم الطوارئ تعمل على إعادة التيار الكهربائي.



