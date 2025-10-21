محكمة استئناف تجيز لترامب نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند

أجازت محكمة استئناف أميركية الإثنين للرئيس دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند على الرغم من اعتراض حاكم ولاية أوريغون.وخلصت محكمة الاستئناف إلى أنه "من المحتمل أن يكون الرئيس قد مارس سلطته القانونية" عندما أصدر أمرا فدراليا بنشر الحرس الوطني في بورتلاند.ويمهّد القرار القضائي الطريق أمام نشر 200 عنصر لحماية مبان فدرالية حيث تقول السلطات إن متظاهرين يعوقون إنفاذ قوانين الهجرة.