متحدث باسم الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت

أخبار دولية
2025-10-21 | 00:51
متحدث باسم الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الحوثيين يحتجزون 15 من موظفي المنظمة الدولية الأجانب في مجمعها بالعاصمة اليمنية صنعاء منذ اقتحامه يوم السبت.

وقال دوجاريك إن الموظفين تسنى لهم الآن التنقل بحرية داخل المجمع، وهم على اتصال مع عائلاتهم ووكالات الأمم المتحدة، معبرا عن أمله في "أن يتمكنوا من مغادرة المجمع في أقرب وقت ممكن".

وأشار الى انه تم إطلاق خمسة موظفين يمنيين كانوا محتجزين أيضا في المجمع منذ يوم السبت.

وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الحوثيون يحتجزون 53 آخرين من موظفي المنظمة الدولية تعسفيا، وبعضهم منذ 2021.

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحدث إلى وزراء خارجية السعودية وإيران وعُمان اليوم بشأن الاعتقالات.

قتيل وتسعة جرحى في زوبعة مفاجئة شمال باريس
محكمة استئناف تجيز لترامب نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند
LBCI
أخبار دولية
2025-10-19

مسؤول أممي لفرانس برس: الحوثيون يحتجزون 20 موظفًا في الأمم المتحدة بينهم 15 أجنبيًا في صنعاء

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-07

متحدث باسم الأمم المتحدة: الحوثيون في اليمن احتجزوا 9 موظفين آخرين من المنظمة الدولية مؤخرا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

مجلس الأمن الدوليّ استنكر احتجاز الحوثيين موظفين في الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-18

الحوثيون يقتحمون مبنى للأمم المتحدة في صنعاء

LBCI
أخبار دولية
06:29

الأمم المتحدة تؤكد أن استمرار وقف إطلاق النار "حيوي" لإيصال المساعدات إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
06:13

نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وصل إلى إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
05:40

السلطات السورية تعلن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون

LBCI
أخبار دولية
05:38

ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

LBCI
أخبار لبنان
04:46

قسطنطين: "التيار" يريد الانتخابات... وسلاح حزب الله يجب ان يسلم بشرط

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

نتنياهو: ما من رئيس أميركي فعل من أجل إسرائيل ما فعله ترامب

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-15

وزير الاقتصاد اللبناني يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون الفجوة المالية قريبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27

٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة

LBCI
أخبار دولية
13:59

أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الاتصالات في لبنان بين بطء الخدمة ووعود ال5G

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لهذه الأسباب يجب شراء البطاطا اللبنانية...

LBCI
أمن وقضاء
13:48

بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك

LBCI
أخبار دولية
13:47

ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:04

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:11

بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟

LBCI
منوعات
10:39

التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة

LBCI
صحف اليوم
09:51

بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 21-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:16

بري ردًا على جعجع : ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك؟

