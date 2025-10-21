متحدث باسم الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الحوثيين يحتجزون 15 من موظفي المنظمة الدولية الأجانب في مجمعها بالعاصمة اليمنية صنعاء منذ اقتحامه يوم السبت.



وقال دوجاريك إن الموظفين تسنى لهم الآن التنقل بحرية داخل المجمع، وهم على اتصال مع عائلاتهم ووكالات الأمم المتحدة، معبرا عن أمله في "أن يتمكنوا من مغادرة المجمع في أقرب وقت ممكن".



وأشار الى انه تم إطلاق خمسة موظفين يمنيين كانوا محتجزين أيضا في المجمع منذ يوم السبت.



وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الحوثيون يحتجزون 53 آخرين من موظفي المنظمة الدولية تعسفيا، وبعضهم منذ 2021.



وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحدث إلى وزراء خارجية السعودية وإيران وعُمان اليوم بشأن الاعتقالات.

