زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة دول أوروبية منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن خط الجبهة بين القوات الروسية والأوكرانية يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام.



وكتب القادة في بيان مشترك: "ندعم بقوة موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ضرورة وقف القتال فورا وأن يكون خط الاشتباك الحالي أساسا للمفاوضات، لكنهم شددوا على "تمسكهم بالمبدأ القائم على عدم تعديل حدود دولية بالقوة" متعهدين fمواصلة دعمهم لأوكرانيا حتى تبقى كييف "بأقوى موقع ممكن قبل وقف إطلاق النار وخلاله وبعده".