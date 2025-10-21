الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حماس تؤكد انها تلقت تطمينات أميركية بانتهاء الحرب في غزة

أخبار دولية
2025-10-21 | 11:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حماس تؤكد انها تلقت تطمينات أميركية بانتهاء الحرب في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حماس تؤكد انها تلقت تطمينات أميركية بانتهاء الحرب في غزة

أعلن كبير المفاوضين في حركة حماس خليل الحية أن حركته ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف النار، موضحا أنها تلقت تطمينات أميركية بانتهاء الحرب في قطاع غزة.
     
وقال الحية في تصريح صحفي وزعته الحركة الثلاثاء: "ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأميركي دونالد ترامب يُطمئننا أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة انتهت".
     
وأضاف: "ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية".
     
وتابع: "كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل"، معتبرا "أنه سيصمد بناء على الوعود التي قطعت وسمعناها من جميع الوسطاء".

من جهة ثانية، أعرب الحية عن أمله في "أن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات أهالي قطاع غزة".
     
وفيما يتعلق برفات الرهائن الإسرائيليين المتبقية والمحتجزة في قطاع غزة، قال: "نحن جادّون لاستخراج جثامين كل المحتجزين".
     
وأضاف: "نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين، ونواصل محاولاتنا، وقلنا إننا نحتاج الى معدات ثقيلة متطورة للبحث والانتشال".

أخبار دولية

تطمينات

أميركية

بانتهاء

الحرب

LBCI التالي
سوريا توجه البنوك بتخصيص 100% من الخسائر المرتبطة بالأزمة المالية بلبنان
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-18

نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حماس

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

الرئيس الفلسطيني: نؤكد التزامنا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

مسؤول في حماس لـ"الجزيرة": الحركة لن تلقي السلاح قبل انتهاء "الاحتلال"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-12

مصدر في حماس مقرّب من الوفد المفاوض لـأ.ف.ب: "حماس" لن تحكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
19:21

زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصا على الدبلوماسية

LBCI
أخبار دولية
18:34

كوشنر: صناديق إعمار لن تدخل مناطق تسيطر عليها "حماس" وهناك تقدم في استعادة جثامين الرهائن

LBCI
أخبار دولية
18:28

مسؤول كبير في البيت الأبيض: عدم وجود خطط لعقد قِمة بين ترامب وبوتين

LBCI
أخبار دولية
16:47

لقاء سعوديّ أميركيّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
17:39

الجميل: لا مشروع قانون يلغي قانون انتخاب الستة نواب ويتبنى الـ128 نائبًا لذلك نستكمل مطالبتنا بالدفع إلى إقرار مشروع قانون في الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-19

بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!

LBCI
أخبار دولية
2025-10-19

سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:23

اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"

LBCI
أخبار دولية
14:19

ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا

LBCI
آخر الأخبار
14:00

سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان

LBCI
أخبار لبنان
12:50

المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات

LBCI
أخبار دولية
11:50

زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام

LBCI
أخبار دولية
09:39

أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أمن وقضاء
08:41

قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر

LBCI
أخبار دولية
20:59

أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:57

قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:05

انخفاض جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
15:39

في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:50

المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات

LBCI
منوعات
14:24

حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت

LBCI
اسرار
06:30

أسرار الصحف 21-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:50

تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…

LBCI
أمن وقضاء
08:41

قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر

LBCI
فنّ
19:13

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More