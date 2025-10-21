حماس تؤكد انها تلقت تطمينات أميركية بانتهاء الحرب في غزة

أعلن كبير المفاوضين في حركة حماس خليل الحية أن حركته ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف النار، موضحا أنها تلقت تطمينات أميركية بانتهاء الحرب في قطاع غزة.



وقال الحية في تصريح صحفي وزعته الحركة الثلاثاء: "ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأميركي دونالد ترامب يُطمئننا أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة انتهت".



وأضاف: "ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية".



وتابع: "كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل"، معتبرا "أنه سيصمد بناء على الوعود التي قطعت وسمعناها من جميع الوسطاء".



من جهة ثانية، أعرب الحية عن أمله في "أن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات أهالي قطاع غزة".



وفيما يتعلق برفات الرهائن الإسرائيليين المتبقية والمحتجزة في قطاع غزة، قال: "نحن جادّون لاستخراج جثامين كل المحتجزين".



وأضاف: "نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين، ونواصل محاولاتنا، وقلنا إننا نحتاج الى معدات ثقيلة متطورة للبحث والانتشال".