سوريا توجه البنوك بتخصيص 100% من الخسائر المرتبطة بالأزمة المالية بلبنان

أصدر مصرف سوريا المركزي أمرا للبنوك التجارية بتخصيص 100 بالمئة من الخسائر المرتبطة بالأزمة المالية اللبنانية وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال ستة أشهر، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتضرر في البلاد.



وقال حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز إنه أمام البنوك ستة أشهر لتقديم "خطة موثوقة لإعادة الهيكلة".