سوريا توجه البنوك بتخصيص 100% من الخسائر المرتبطة بالأزمة المالية بلبنان
أخبار دولية
2025-10-21 | 05:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سوريا توجه البنوك بتخصيص 100% من الخسائر المرتبطة بالأزمة المالية بلبنان
أصدر مصرف سوريا المركزي أمرا للبنوك التجارية بتخصيص 100 بالمئة من الخسائر المرتبطة بالأزمة المالية اللبنانية وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال ستة أشهر، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتضرر في البلاد.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز إنه أمام البنوك ستة أشهر لتقديم "خطة موثوقة لإعادة الهيكلة".
أخبار لبنان
أخبار دولية
0
أخبار لبنان
2025-10-03
"التقدمي" على خط معالجة تبعات أزمة السويداء: تسجيل للطلبة النازحين لاستكمال تحصيلهم العلمي بلبنان
أخبار لبنان
2025-10-03
"التقدمي" على خط معالجة تبعات أزمة السويداء: تسجيل للطلبة النازحين لاستكمال تحصيلهم العلمي بلبنان
0
آخر الأخبار
2025-09-09
رسامني: الازمة المالية حالت دون تنفيذ المشروع وعندما تنهي اللجنة عملها سينطلق
آخر الأخبار
2025-09-09
رسامني: الازمة المالية حالت دون تنفيذ المشروع وعندما تنهي اللجنة عملها سينطلق
0
آخر الأخبار
2025-09-22
رويترز: الشرع يدعو مجددا من نيويورك الى رفع العقوبات المرتبطة بقانون قيصر المفروضة على سوريا
آخر الأخبار
2025-09-22
رويترز: الشرع يدعو مجددا من نيويورك الى رفع العقوبات المرتبطة بقانون قيصر المفروضة على سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
0
أخبار دولية
12:21
زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصا على الدبلوماسية
أخبار دولية
12:21
زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصا على الدبلوماسية
0
أخبار دولية
11:34
كوشنر: صناديق إعمار لن تدخل مناطق تسيطر عليها "حماس" وهناك تقدم في استعادة جثامين الرهائن
أخبار دولية
11:34
كوشنر: صناديق إعمار لن تدخل مناطق تسيطر عليها "حماس" وهناك تقدم في استعادة جثامين الرهائن
0
أخبار دولية
11:28
مسؤول كبير في البيت الأبيض: عدم وجود خطط لعقد قِمة بين ترامب وبوتين
أخبار دولية
11:28
مسؤول كبير في البيت الأبيض: عدم وجود خطط لعقد قِمة بين ترامب وبوتين
0
أخبار دولية
09:47
لقاء سعوديّ أميركيّ
أخبار دولية
09:47
لقاء سعوديّ أميركيّ
0
أمن وقضاء
2025-10-08
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
أمن وقضاء
2025-10-08
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
0
آخر الأخبار
2025-10-16
قائد القيادة الوسطى الأميركية: ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي
آخر الأخبار
2025-10-16
قائد القيادة الوسطى الأميركية: ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي
0
صحة وتغذية
2025-09-30
لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها
صحة وتغذية
2025-09-30
لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها
0
رياضة
09:30
رئيس فيفا يعد بـ"مونديال" في بوليفيا وملاعبها الشاهقة الارتفاع
رياضة
09:30
رئيس فيفا يعد بـ"مونديال" في بوليفيا وملاعبها الشاهقة الارتفاع
0
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
0
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
0
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
0
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
0
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
0
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
0
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
0
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
1
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
2
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
3
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
4
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
5
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
8
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
