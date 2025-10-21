ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

عُيّنت ساناي تاكايشي ذات التوجهات القومية رئيسة لوزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، بفضل تشكيل ائتلاف في البرلمان الاثنين بعد مفاوضات في اللحظات الأخيرة.



وانتخب مجلس النواب، تاكايشي البالغة 64 عاما من الجولة الأولى بحصولها على 237 صوتا أي أكثرم ن الغالبية المطلقة (233).



وسيُصبح تعيينها رسميا بعد لقائها الإمبراطور ناروهيتو في وقت لاحق الثلاثاء.



وستواجه خامس رئيسة حكومة في اليابان في خلال عامين، وضعا سياسيا حساسا في الداخل.



وأمامها أيضا جدول أعمال دولي حافل، بما في ذلك زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.