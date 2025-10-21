الأخبار
السلطات السورية تعلن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون

أخبار دولية
2025-10-21 | 05:40
مشاهدات عالية
0min
السلطات السورية تعلن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون بحوزة شبكة لتهريب المخدرات في ريف دمشق وتوقيف المسؤول عنها، وذلك في إطار جهودها لمكافحة التهريب وتجفيف منابعه.

وتعدّ الكمية المضبوطة من بين الأكبر منذ وصول السلطة الانتقالية إلى الحكم.

ونقل بيان لوزارة الداخلية عن مدير إدارة مكافحة المخدّرات العميد خالد عيد قوله إنّه بعد "عمليات رصد وتعقّب دقيقة لإحدى شبكات تهريب المخدرات التي كانت تسعى لتهريب كميات ضخمة من المواد المخدّرة خارج البلاد"، جرى "ضبط نحو 12 مليون حبّة من مادة الكبتاغون المخدّرة في منطقة الضمير، وإلقاء القبض على مسؤول الشبكة".

وأشار إلى مصادرة الكمية المضبوطة تمهيدا لإتلافها، وإحالة المقبوض عليه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.

وهذه العملية "النوعية"، وفق عيد، تأتي "ضمن النهج الحازم لإدارة مكافحة المخدرات في مواجهة التهريب، وتجفيف منابعه، وملاحقة المروّجين".
 

أخبار دولية

السورية

مليون

كبتاغون

