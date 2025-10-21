نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وصل إلى إسرائيل

وصل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى إسرائيل الثلاثاء في إطار المساعي لحفظ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها بمنصة "إكس" صورة لفانس وزوجته أثناء نزولهما من الطائرة مرفقة بعبارة "مرحبا بكم في إسرائيل".



ومن المتوقع أن يلتقي فانس الثلاثاء المبعوثين الأميركيين إلى الشرق الأوسط وخبراء عسكريين يراقبون الهدنة. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه سيلتقي أيضا المسؤولين الإسرائيليين، وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأربعاء في القدس.