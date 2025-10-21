الأمم المتحدة تؤكد أن استمرار وقف إطلاق النار "حيوي" لإيصال المساعدات إلى غزة

أكد برنامج الأغذية العالمي أن استمرار وقف إطلاق النار "حيوي" لإيصال المساعدات إلى غزة و"إنقاذ أرواح"، داعيا مجددا إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.وقالت المتحدثة باسم البرنامج عبير عطيفة لصحافيين في جنيف: "استمرار وقف إطلاق النار حيوي. هذه الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الأرواح ومكافحة المجاعة في شمال غزة".