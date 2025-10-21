الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا

أخبار دولية
2025-10-21 | 07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا

شرع العاملون في طواقم الهدم في إزالة جزء من الجناح الشرقي العريق بالبيت الأبيض للبدء في بناء قاعة الرئيس دونالد ترامب للاحتفالات، وهو مشروع قال إنه لن يتعارض مع المعلم الحالي.

وشوهدت معدات البناء الضخمة وهي تهدم واجهة المبنى، وهو جزء من مجمع البيت الأبيض الذي يضم مكاتب السيدة الأولى ومسرحا ومدخلا للزوار لاستقبال كبار الشخصيات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروع قاعة الاحتفالات إلى 250 مليون دولار، والتي قال ترامب في تموز الماضي إنه سيتكفل بدفعها هو والمتبرعون.
 

LBCI
منوعات
06:20

"شكّل جزءًا من البيت الأبيض لأكثر من قرن"... بدء هدم الجناح الشرقي لبناء قاعة رقص بقيمة 250 مليون دولار (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

البيت الأبيض: ترامب يعتبر الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة لحماس"

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

البيت الأبيض: ترامب سيهاجم "مؤسسات العولمة" في خطابه أمام مجلس الأمن

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

البيت الأبيض يقول إن ترامب "لم يوقّع" أو يرسم على الرسالة المفترضة الى إبستين

LBCI
أخبار دولية
12:21

زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصا على الدبلوماسية

LBCI
أخبار دولية
11:34

كوشنر: صناديق إعمار لن تدخل مناطق تسيطر عليها "حماس" وهناك تقدم في استعادة جثامين الرهائن

LBCI
أخبار دولية
11:28

مسؤول كبير في البيت الأبيض: عدم وجود خطط لعقد قِمة بين ترامب وبوتين

LBCI
أخبار دولية
09:47

لقاء سعوديّ أميركيّ

LBCI
أخبار لبنان
15:08

مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-12

اللجان المشتركة أقرّت مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلك طريقه إلى الهيئة العامة

LBCI
أمن وقضاء
05:26

تعميم صورة المفقود عيسى علي الجراش...

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-12

زيلينسكي: سنستخدم صواريخ توماهوك فقط لتحقيق أهداف عسكرية وليس لمهاجمة مدنيين في روسيا

LBCI
آخر الأخبار
07:23

اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"

LBCI
أخبار دولية
07:19

ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا

LBCI
آخر الأخبار
07:00

سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان

LBCI
أخبار لبنان
05:50

المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات

LBCI
أخبار دولية
04:50

زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام

LBCI
أخبار دولية
02:39

أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أمن وقضاء
01:41

قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر

LBCI
أخبار دولية
13:59

أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
08:39

في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:50

المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات

LBCI
منوعات
07:24

حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت

LBCI
فنّ
12:13

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 21-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…

LBCI
أمن وقضاء
01:41

قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر

