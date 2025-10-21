ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا

شرع العاملون في طواقم الهدم في إزالة جزء من الجناح الشرقي العريق بالبيت الأبيض للبدء في بناء قاعة الرئيس دونالد ترامب للاحتفالات، وهو مشروع قال إنه لن يتعارض مع المعلم الحالي.وشوهدت معدات البناء الضخمة وهي تهدم واجهة المبنى، وهو جزء من مجمع البيت الأبيض الذي يضم مكاتب السيدة الأولى ومسرحا ومدخلا للزوار لاستقبال كبار الشخصيات الأجنبية.ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروع قاعة الاحتفالات إلى 250 مليون دولار، والتي قال ترامب في تموز الماضي إنه سيتكفل بدفعها هو والمتبرعون.