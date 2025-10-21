رئيس الاستخبارات المصرية يتوجه إلى إسرائيل

يتوجه رئيس جهاز الاستخبارات المصريّ حسن رشاد إلى إسرائيل حيث يلتقي عددًا من المسؤولين الإسرائيليين.



وتهدف الزيارة إلى "تثبيت وقف إطلاق النار"، حسب ما نقلت قناة أكسترا نيوز المصرية القريبة من السلطات.



ويلتقي رشاد أيضًا، المبعوث الأميركيّ إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يزور إسرائيل حاليًا.