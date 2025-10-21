الصليب الأحمر: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينيًا إلى غزة

نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين 15 فلسطينيًا من إسرائيل إلى غزة، تنفيذًا لاتفاق الهدنة الموقع برعاية الولايات المتحدة.



وبلغ عدد الجثث التي سُلّمت إلى الجانب الفلسطينيّ 165.



وأوضحت اللجنة في بيان، أنّها سهّلت نقل جثامين فلسطينيين متوفين إلى السلطات في غزة.



ولفتت إلى أنّ الجهات الطبية المحلية في غزة أكدت أنّ عدد الجثث المستلمة اليوم هو 15.