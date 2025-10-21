نيكولا ساركوزي يدخل السجن

أُدخل الرئيس الفرنسيّ السابق نيكولا ساركوزي سجن لاسانتيه الباريسيّ، بعد شهر تقريبًا، على صدور حكم بسجنه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانونيّ من ليبيا لحملته الانتخابية.



ولم يسبق أن دخل أيّ رئيس دولة في الاتحاد الأوروبيّ إلى السجن فيما أمضى البرازيليّ لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والجنوب إفريقيّ جايكوب زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة.