ترامب يقول إن حلفاءه في الشرق الأوسط مستعدون لـ "تأديب حماس"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن دولًا حليفة في الشرق الأوسط مستعدة لإرسال قوات الى قطاع غزة لمواجهة حركة حماس في حال واصلت "انتهاك" بنود اتفاق وقف إطلاق النار.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "العديد من حلفائنا العظام في الشرق الأوسط ومناطق محيطة بالشرق الأوسط، أبلغوني علنًا وبقوة، بحماسة كبيرة، بأنهم سيرحبون بناء على طلبي، بالذهاب الى غزة مع قوة شديدة وتأديب حماس في حال واصلت حماس التصرف بسوء، في انتهاك لاتفاقها معنا".