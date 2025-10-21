لقاء سعوديّ أميركيّ

يعتزم الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان الاجتماع في البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني، وفق ما نقلت شبكة سي.بي.إس الأميركية عن مصادر.



وستكون هذه الزيارة الأولى للأمير محمد إلى واشنطن منذ بداية الولاية الثانية لترامب.