مسؤول كبير في البيت الأبيض: عدم وجود خطط لعقد قِمة بين ترامب وبوتين

أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض عدم وجود خطط لعقد قِمة بين الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ونظيره الروسيّ فلاديمير بوتين "في المستقبل القريب".



وقال المسؤول إنّه لا خطط أيضًا لعقد اجتماع مباشر بين وزير الخارجية ماركو روبيو ونظيره الروسيّ سيرجي لافروف.



وشدد على أنّ اتصالهما الهاتفيّ الاثنين كان "مثمرًا".