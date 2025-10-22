الحكومة الإسرائيلية: وزير الخارجية الأميركي يزور إسرائيل ابتداء من الخميس

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيصل إلى إسرائيل الخميس، في ثالث زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى هذا الأسبوع.



وفي وقت يزور نائب الرئيس جاي دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف حاليا إسرائيل بهدف تثبيت خطة إنهاء الحرب في غزة، أوضحت المتحدثة شوش بيدروسيان للصحافيين أن روبيو سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعة، مشيرة الى أن "هذه هي الزيارة الثالثة لوزير الخارجية إلى إسرائيل منذ منتصف أيلول".