فانس: سياسة ترامب هي عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس أن سياسة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تتمثل في عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية.



وقال فانس للصحفيين في تل أبيب إنه "يشعر بارتياح كبير" إزاء وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.