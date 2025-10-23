أوكرانيا تعلن أن روسيا أعادت جثث ألف شخص

أعادت روسيا إلى أوكرانيا جثث ألف شخص قُدّمت أنها لجنود أوكرانيين قُتلوا في الحرب، بحسب ما أعلنت الإدارة الأوكرانية المسؤولة عن أسرى الحرب.



وذكرت الإدارة أنّ "عمليات إعادة الجثث جرت اليوم"، مرحّبة بالمساعدة التي قدّمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ويجري الآن تحديد هوية أصحاب الجثث.