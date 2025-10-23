مصادر: شركات نفط حكومية صينية كبرى تعلق مشتريات النفط الروسي بسبب العقوبات

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركات نفط حكومية صينية كبرى علقت مشترياتها من النفط الروسي المنقول بحرا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر شركتي نفط في روسيا.



وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه مصافي التكرير في الهند، أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا، لخفض وارداتها من النفط الخام من موسكو بشكل حاد، امتثالا للعقوبات الأمريكية المفروضة على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.