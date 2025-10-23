الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصادر: شركات نفط حكومية صينية كبرى تعلق مشتريات النفط الروسي بسبب العقوبات

أخبار دولية
2025-10-23 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر: شركات نفط حكومية صينية كبرى تعلق مشتريات النفط الروسي بسبب العقوبات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصادر: شركات نفط حكومية صينية كبرى تعلق مشتريات النفط الروسي بسبب العقوبات

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركات نفط حكومية صينية كبرى علقت مشترياتها من النفط الروسي المنقول بحرا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر شركتي نفط في روسيا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه مصافي التكرير في الهند، أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا، لخفض وارداتها من النفط الخام من موسكو بشكل حاد، امتثالا للعقوبات الأمريكية المفروضة على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

أخبار دولية

شركات

حكومية

صينية

مشتريات

النفط

الروسي

العقوبات

LBCI التالي
روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تهدد إتفاق غزة
مكتب المدعي العام في باريس: تهديد نيكولا ساركوزي بالقتل داخل السجن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-15

وزير الخزانة: أميركا مستعدة لفرض رسوم على الصين بسبب مشتريات النفط الروسي

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

روبيو: أمريكا والهند بحثتا مشتريات النفط الروسي هذا الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
04:43

الصين "تعارض" العقوبات الأميركية الجديدة على النفط الروسي

LBCI
أخبار دولية
17:06

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:16

البيت الأبيض: احتمال الاجتماع بين ترامب وبوتين لا يزال قائما

LBCI
أخبار دولية
13:55

الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بتنفيذ "إعدامات" في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي

LBCI
أخبار دولية
13:51

لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره الصيني

LBCI
أخبار دولية
13:46

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة 19 من العقوبات على روسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-10-22

حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:21

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان

LBCI
فنّ
10:41

إيقاع غربي ولهجة شرقيّة.. الشامي يطرح أغنية "كيفو"! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
14:12

رجي يتمنى إنشاء "وسام حصرية السلاح"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سبل الخروج من دوّامة أزمة موظّفي القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إذا بقيت الدائرة ١٦... امتحان إنتخابي صعب في انتظار الماكينات الحزبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

إسرائيل تصعِّد من غزة إلى لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

LBCI
أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
02:51

استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب

LBCI
خبر عاجل
05:54

غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع

LBCI
خبر عاجل
06:21

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان

LBCI
منوعات
05:28

بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More