تركيا تبحث مشاركتها في بعثة لحفظ السلام في غزة

أخبار دولية
2025-10-23 | 10:01
مشاهدات عالية
0min
تركيا تبحث مشاركتها في بعثة لحفظ السلام في غزة

تجري مباحثات بشأن مشاركة للجيش التركي في بعثة لحفظ السلام في قطاع غزة، على ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع التركية.
     
وقال المسؤول: "إننا على تواصل مع نظرائنا بشأن مشاركتنا في البعثة التي سيتم إنشاؤها في غزة"، مشيرا إلى أنه "تمت إقامة مركز تنسيق عسكري مدني بغية تشكيل قوة تعمل في غزة".
     
وأضاف: "من المقرر في إطار هذه الهيئة إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار تكلف القيام بدوريات أمنية وحماية البنى التحتية المدنية والمساعدات الإنسانية وأمن الحدود وتدريب قوات الأمن المحلية ومراقبة وقف إطلاق النار".
     
وأوضح أنه "ما زال يتعين تحديد مستوى مشاركة تركيا في هذه الهيئات"، لافتا الى أنه قد يتم الكشف عن تفاصيل الأسبوع المقبل.
     
وسئل عن احتمال أن تعارض إسرائيل وجودا عسكريا تركيا في قطاع غزة، فقال إن "هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار وتركيا من الجهات الضامنة له".
     
 

أخبار دولية

تركيا

حفظ السلام

غزة

