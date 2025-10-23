ساعر: إسرائيل ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة ترامب بشأن غزة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.



واعتبر أن على كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي إلقاء السلاح.