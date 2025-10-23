الأخبار
طهران تحذّر من أن أي هجوم جديد عليها سيكون فشلا جديدا
أخبار دولية
2025-10-23 | 08:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طهران تحذّر من أن أي هجوم جديد عليها سيكون فشلا جديدا
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس من أن أي هجوم جديد على بلاده سيشكّل "فشلا جديدا"، وذلك بعد تصريحات لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمح فيها إلى احتمال اللجوء للقوة ضد إيران في حال تعثّرت الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.
وكانت إيران قد علّقت في تموز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب حرب استمرت 12 يوما في حزيران اندلعت إثر غارات إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت خصوصا منشآت نووية إيرانية، وتخللتها ضربات أميركية ضد أهداف داخل إيران، ردّت عليها طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل.
وقال غروسي الأربعاء في مقابلة مع صحيفة "لو تان" السويسرية إنه "إذا فشلت الدبلوماسية، أخشى من استخدام جديد للقوة" ضد المواقع النووية الإيرانية.
وأضاف أن إيران "تملك ما يكفي من الوقود لصنع نحو عشر قنابل نووية، لكن لا دليل لدينا على أن طهران تسعى لامتلاك سلاح نووي".
وردّ عراقجي في مقطع فيديو على منصة تلغرام قائلا "لا أعلم إن كان يقول ذلك بدافع القلق أو التهديد، لكن على من يطلقون تهديدات مماثلة أن يدركوا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد".
أخبار دولية
تحذّر
عليها
سيكون
جديدا
