مكتب نتنياهو: تصويت المعارضة على مناقشة ضمّ الضفة الغربية يُعدّ "استفزازا متعمدا"

دان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تصويتا في الكنيست لمناقشة مشروعَيّ قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس للدولة العبرية، واصفا إياه بأنه "استفزاز سياسي متعمد".



وأورد بيان لمكتب بنيامين نتنياهو أن "تصويت الكنيست على (مناقشة موضوع) الضم كان استفزازا سياسيا متعمدا من قبل المعارضة لإثارة الفتنة خلال زيارة نائب الرئيس جاي دي فانس لإسرائيل".



وصرح فانس في وقت سابق الخميس بأنه يعتبر هذه الخطوة "إهانة ومناورة سياسية غبية".