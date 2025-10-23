البيت الأبيض: احتمال الاجتماع بين ترامب وبوتين لا يزال قائما

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستبعدا تماما.وقالت في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الرئيس والإدارة بأكملها يأملان في أن يتكرر ذلك يوما ما، لكننا نريد التأكد من أن هذا الاجتماع سيُسفر عن نتيجة إيجابية ملموسة".